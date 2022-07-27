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Стефен Карри отреагировал на жест игрока «Барселоны» Усман Дембеле после гола

Стефен Карри отреагировал на жест игрока «Барселоны» Усман Дембеле после гола

Во вторник во время товарищеского футбольного матча между «Барселоной» и «Ювентусом» полузащитник испанского клуба Усман Дембеле на 40-й минуте забил великолепный гол, который вывел его команду вперед.

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