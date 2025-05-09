Путин перед парадом Победы лично встретил иностранных лидеров

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада на Красной площади 9 мая лично встретил в Гербовом зале Кремля иностранных лидеров, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в качестве гостей.
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