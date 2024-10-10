Новый главный тренер ФК «Пари НН» Ганчаренко прокомментировал свое назначение

Известный белорусский специалист Виктор Ганчаренко занял пост нового главного тренера ФК «Пари НН». После подписания контракта он дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о предстоящей работе.
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