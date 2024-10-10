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Нижегородская правда

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Новый главный тренер ФК «Пари НН» Ганчаренко прокомментировал свое назначение

Новый главный тренер ФК «Пари НН» Ганчаренко прокомментировал свое назначение

Известный белорусский специалист Виктор Ганчаренко занял пост нового главного тренера ФК «Пари НН». После подписания контракта он дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о предстоящей работе.

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