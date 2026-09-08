Мирошник: Киев видит в обмене телами попытку подорвать бюджет Украины

Украинская сторона видит в обмене телами погибших военнослужащих попытку России подорвать бюджет страны, заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
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