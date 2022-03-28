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Джейлен Браун забил сверху после наброса Смарта от щита

Джейлен Браун забил сверху после наброса Смарта от щита

Игроки «Селтикс» Маркус Смарт и Джейлен Браун провели красивую быструю атаку во время матч против «Миннесоты» (134:112).

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