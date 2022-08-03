Морская доктрина России: перевод по смыслу и деньгам

Ну что же, есть над чем подумать и что обсудить. Наконец-то появилась новая Морская доктрина, как подарок к празднику от президента.
Популярные статьи
- Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР начали штурм населенного пункта Пески, входящего в Авдеевский укрепрайон противника
- Министры обороны крупнейших стран Латинской Америки отказались осудить Россию «за действия на Украине»
- Замминистра информации ДНР: Наступательная операция на Авдеевско-Красногоровском направлении стала неожиданной для противника
Свежие комментарии