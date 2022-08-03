Военное обозрение

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Морская доктрина России: перевод по смыслу и деньгам

Морская доктрина России: перевод по смыслу и деньгам

Ну что же, есть над чем подумать и что обсудить. Наконец-то появилась новая Морская доктрина, как подарок к празднику от президента.

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