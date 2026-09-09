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СахПресс

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Солнечно и местами ветрено будет на Сахалине 10 сентября

Солнечно и местами ветрено будет на Сахалине 10 сентября

На юге Сахалина днем 10 сентября ожидается спокойная погода без существенных осадков. В Южно-Сахалинске днем воздух прогреется до +22 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

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