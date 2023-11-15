Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог Карнеев: Байдену важно показать, что он не испортил отношения с КНР

Политолог Карнеев: Байдену важно показать, что он не испортил отношения с КНР

Смысл встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско - в том, чтобы придать более положительное направление китайско-американским отношениям, предположил в беседе со «Звездой» руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

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