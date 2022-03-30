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Конашенков: российский самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы

Российский военный самолет сбил Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). В среду, 30 марта, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о воздушное бое в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы.

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