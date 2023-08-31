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Бадма Башанкаев: Хватит кошмарить врачей!

Бадма Башанкаев: Хватит кошмарить врачей!

Необходимо пересмотреть массу нормативных актов, чтобы декриминализовать профессию врача. Этой работой Комитет Госдумы по охране здоровья займется в осеннюю сессию, рассказал в интервью «Парламентской газете» его председатель Бадма Башанкаев.

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