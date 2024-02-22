«А раньше не видели?» В Евпатории удивлены «открытием» Гоцанюка

Евпаторию должны привести в порядок к началу марта – об этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов поручил Гоцанюку взять на личный контроль организацию санитарной очистки города и наведение порядка на его улицах.
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