«А раньше не видели?» В Евпатории удивлены «открытием» Гоцанюка

Евпаторию должны привести в порядок к началу марта – об этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов поручил Гоцанюку взять на личный контроль организацию санитарной очистки города и наведение порядка на его улицах.