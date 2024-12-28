Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Такое решение приняли акционеры компании 27 декабря, сообщается на сайте ритейлера. «Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции.

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