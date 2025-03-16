Кожевников: 90% детей в России начали заниматься хоккеем благодаря Овечкину

Если заехать в спортивную школу и узнать у детей, почему они начали заниматься хоккем, то 90% ребят ответят, что благодаря российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, заявил РЕН ТВ двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
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