Кожевников: 90% детей в России начали заниматься хоккеем благодаря Овечкину

Если заехать в спортивную школу и узнать у детей, почему они начали заниматься хоккем, то 90% ребят ответят, что благодаря российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, заявил РЕН ТВ двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.