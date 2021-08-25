Мировое обозрение

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    И вот сидит Байден в Белом доме и думает: на кой чёрт меня угораздило стать президентом!?Кому на руку тера...
  • Екатерина
    Молодец Лавров! Есть еще силы на шутки!Глава МИД Украины...
  • Александр Абросимов
    больная на голову профурсетка короче падальЛариса Ницой: ког...

Airbus создала цифровой журнал с гибким OLED-дисплеем на замену бумажным изданиям в самолётах

Airbus создала цифровой журнал с гибким OLED-дисплеем на замену бумажным изданиям в самолётах

Авиакомпании могут отказаться от традиционных журналов в самолётах. Во-первых, их печать стоит довольно дорого, а замена повреждённых экземпляров во время каждой посадки причиняет дополнительные хлопоты экипажу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх