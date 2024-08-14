Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росмолодежи Ксению Разуваеву.«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства – им я должна посвятить большую часть своего времени.
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