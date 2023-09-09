Зачем США спровоцировали СВО?

В

Воробей

Замечательная статья! Только уж очень это всё удобно для РФ, с точки зрения выбора времени, получилось. Если бы я в художественной литературе увидел такой сюжет, я бы сказал, что это пахнет сговором. Ибо, обе стороны решают свои собственные задачи в одном процессе.