Вероятно, в 2024 году будет политическое соглашение по Украине Как известно 24 февраля 2022 года Россия начала Специальную военную операцию на Украине в ответ на отказ США и НАТО выполнить ряд требований в сфере безопасности.
Зачем США спровоцировали СВО?
Комментарии
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В
Воробей
Замечательная статья! Только уж очень это всё удобно для РФ, с точки зрения выбора времени, получилось. Если бы я в художественной литературе увидел такой сюжет, я бы сказал, что это пахнет сговором. Ибо, обе стороны решают свои собственные задачи в одном процессе.
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11 час.
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