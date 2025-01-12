Сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с ожидаются В Крыму

Воскресенье, 12 января. «Крым 24».Штормовое предупреждение действует в Крыму. Сильные дожди, мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду, с порывами до 18, ожидаются на полуострове 12 и 13 января.
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