«Ювентус» встретится с «Севильей» в 1/2 финала ЛЕ, «Байер» сыграет с победителем пары «Рома» – «Фейеноорд»

«Байер» встретится с победителем пары «Рома» – «Фейеноорд», где сейчас идет дополнительное время. На стадии 1/4 финала вылетели «Манчестер Юнайтед», «Спортинг» и «Юнион».
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