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Бывший генерал полиции назвал ложными слухи о роспуске ГИБДД

Бывший генерал полиции назвал ложными слухи о роспуске ГИБДД

Экс-генерал Александр Михайлов прокомментировал слухи о ликвидации ГИБДД в России. Резонансные дела в отношении сотрудников Госавтоинспекции не указывают на скорую ликвидацию ведомства, заявил генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

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