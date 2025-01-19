Мир на Балтике: Ни Литвы, ни Польши — только русский Калининград

Закрытие Балтийского моря для России стало влажной мечтой натовских политиков Ирина Мишина На фото: корабли Luymes и Datteln подразделения НАТО готовы к отправлению у причала (Фото: DPA/ Global Look Press) Материал комментируют: Андрей Суздальцев Василий Дандыкин Константин Сивков 15 января два натовских корабля вошли в Финский залив, сообщает финское издание Yle.
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