Названы причины, по которым выплату пенсии могут приостановить

Пенсионные выплаты могут временно прекратить в нескольких случаях: если человек полгода не получал пенсию, пропустил обязательное медицинское переосвидетельствование или не подтвердил учебу в вузе после 18 лет.
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