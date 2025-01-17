Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Таудеру за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей.
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