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Лучшие моменты полуфиналов в Индиан-Уэллс, где Медведев победил Пола, а Синнер уступил Алькарасу

Лучшие моменты полуфиналов в Индиан-Уэллс, где Медведев победил Пола, а Синнер уступил Алькарасу

В полуфинале в Индиан-Уэллс Даниил Медведев обыграл Томми Пола со счетом 1:6, 7:6(3), 6:2, а Янник Синнер уступил Карлосу Алькарасу со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

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