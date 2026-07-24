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Царьград

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Автоюрист Воропаев раскрыл правила перевозки детей в автомобиле

Автоюрист Воропаев раскрыл правила перевозки детей в автомобиле

Автоюрист Лев Воропаев разъясняет правила перевозки детей 7-11 лет в автомобиле. На заднем сиденье можно использовать детское удерживающее устройство или штатный ремень, соответствующий росту и весу ребенка.

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