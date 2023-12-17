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В СМИ рассказали о планах Пентагона по нанесению ударов по военным объектам хуситов

В СМИ рассказали о планах Пентагона по нанесению ударов по военным объектам хуситов

Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

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