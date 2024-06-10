Екатерина Звонова, «СберСпасибо»: «Индивидуализация — новый тренд. Люди хотят сами выбирать, за что они будут получать бонусы»

Главным изменением в программе лояльности «СберСпасибо» стало упрощение и персонализацияГенеральный директор «СберСпасибо» Екатерина Звонова в интервью обозревателю Business FM Ивану Медведеву рассказала об изменениях в программе лояльности.
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