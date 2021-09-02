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В Иркутской области полицейские задержали аферистку, которая используя фейковую страницу, собирала деньги на лечение вымышленной дочери

В Иркутской области полицейские задержали аферистку, которая используя фейковую страницу, собирала деньги на лечение вымышленной дочери

«Сотрудниками МУ МВД России «Иркутское» пресечена противоправная деятельность 40-летней жительницы Чунского района, которая подозревается в серии мошенничеств с использованием социальных сетей.

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