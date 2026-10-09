«Вот этот Женя — лучший из вас всех»: в чем были проблемы у гениального Евстигнеева

Ровно 100 лет назад, 9 октября 1926 года, родился Евгений Евстигнеев. На вступительных в школу-студию МХАТ он в немодном пиджаке с чуть приподнятыми плечами читал, по свидетельству Михаила Козакова, монолог Антония из шекспировского «Юлия Цезаря»: «А Брут — достопочтенный человек.