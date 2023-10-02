Российский сенатор Алексей Пушков сообщил о том, что новоиспеченный глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, это маньяк в натуральном виде, поскольку он желает отправить солдат воевать на Украину, что может закончиться для Соединенного королевства печально.