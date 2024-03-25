В Госдуме оценили идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

Депутат Бессараб призвала МВД изучить идею усилить контроль за мигрантами Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.