Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о значении потери получившего травму Никиты Кривцова для команды, а также рассказал о том, почему возвращение в строй колумбийского нападающего Джона Кордобы не принесло положительного эффекта в плане результатов.