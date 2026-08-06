«Защитите себя через Украину»: Буданов нашёл новый аргумент для Запада

Бывший руководитель Главного управления разведки, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов* призвал международных партнёров как можно скорее увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны.
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