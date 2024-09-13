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Ураган в Мексиканском заливе «гонит» вверх мировые цены на нефть

Ураган в Мексиканском заливе «гонит» вверх мировые цены на нефть

Цены на нефть выросли 13 сентября, продолжая подъем, вызванный перебоями в добыче в Мексиканском заливе США, где ураган Франсин заставил производителей эвакуировать платформы перед его приближением к побережью Луизианы.

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