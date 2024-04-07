Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • happyol1
    Какая молодец !Носочки, достойны...
  • happyol1
    Спасибо, сама фотоподборка очень вкусная !Имбирные пряники ...
  • Алексей
    В начале статьи сказал что у обычных саморазряд,в конце заявил что у ионисторов оказывается еще хуже саморазряд.Вопро...Power bank на суп...

Power bank на суперконденсаторах своими руками

Power bank на суперконденсаторах своими руками

Суперконденсаторы имеют колоссальную емкость по сравнению с обычными конденсаторами. Обладают они также рядом преимуществ и перед литии-ионными аккумуляторными батареями, такими как: не боятся низких температур, не боятся полного разряда.

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Комментарии
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А
Алексей
В начале статьи сказал что у обычных саморазряд,в конце заявил что у ионисторов оказывается еще хуже саморазряд.Вопрос,ну и нафига вся эта лабуда?
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9 час.

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