Power bank на суперконденсаторах своими руками

Суперконденсаторы имеют колоссальную емкость по сравнению с обычными конденсаторами. Обладают они также рядом преимуществ и перед литии-ионными аккумуляторными батареями, такими как: не боятся низких температур, не боятся полного разряда.
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