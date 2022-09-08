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JAMA Network Open: гипертония во время беременности становится все более распространенной среди женщин поколения Z и Y

В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые из Медицинской школы имени Файнберга (Feinberg School of Medicine) обнаружили, что представители поколения Z и миллениалы (Y) примерно в 2 раза чаще страдают от высокого артериального давления во время беременности (преэклампсия и гестационная гипертензия), чем женщины из поколения бэби-бума.

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