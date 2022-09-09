С-400 отразили условные ракетные удары на военные объекты Сибири

Под Новосибирском зенитчики Центрального военного округа отразили ракетные удары условного противника — расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны защитили от атаки крылатых ракет военные объекты Сибири.
Под Новосибирском зенитчики Центрального военного округа отразили ракетные удары условного противника — расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны защитили от атаки крылатых ракет военные объекты Сибири.
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