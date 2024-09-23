Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» успешно уничтожили боевую технику и скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попытки противника прорваться в одном из приграничных районов Курской области.
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