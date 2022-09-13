Живая Кубань

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Армения просит помощи у России из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения просит помощи у России из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения просит помощи у России из-за ситуации на границе с АзербайджаномВ ночь с 12 на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе между вооруженными силами двух стран начались боевые столкновения, в результате которых есть погибшие и раненые.

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