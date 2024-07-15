В Молдавии не должен повториться украинский сценарий — экс-премьер-министр

Крупные геополитические игроки относятся к Молдавии исключительно как к территории, заявил бывший премьер-министр страны, глава Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику, 15 июля сообщает РИА Новости.
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