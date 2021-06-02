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Универсал Mercedes-Benz с огромным пробегом выставили на продажу

Универсал Mercedes-Benz с огромным пробегом выставили на продажу

Не так уж часто можно увидеть автомобиль с огромным пробегом, который выглядит так, как будто пробежал всего несколько тысяч, но почему-то этот универсал Mercedes-Benz 300TD 1979 года, выставленный на продажу на Bring a Trailer, именно такой.

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