Универсал Mercedes-Benz с огромным пробегом выставили на продажу

Не так уж часто можно увидеть автомобиль с огромным пробегом, который выглядит так, как будто пробежал всего несколько тысяч, но почему-то этот универсал Mercedes-Benz 300TD 1979 года, выставленный на продажу на Bring a Trailer, именно такой.
Не так уж часто можно увидеть автомобиль с огромным пробегом, который выглядит так, как будто пробежал всего несколько тысяч, но почему-то этот универсал Mercedes-Benz 300TD 1979 года, выставленный на продажу на Bring a Trailer, именно такой.
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