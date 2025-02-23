Почти как в Послезавтра. Машины оказались под водой, а потом почти моментально замерзли по крышу

Детройт превратился в ледяную ловушку после того, как сильный ливень сменился резким морозом. Машины, оставленные на улице, оказались под водой, которая мгновенно замерзла, сковав их ледяным панцирем — на видео пораженные водители с трудом откапывают свои авто из-под метрового слоя льда.