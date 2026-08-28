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Аргументы недели

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Чужой пожар — свой счёт: 38,8 млн рублей и слишком много вопросов без ответа

Чужой пожар — свой счёт: 38,8 млн рублей и слишком много вопросов без ответа

После пожара у Карадага прокуратура потребовала взыскать почти 39 млн рублей в том числе с владельцев соседних участков.

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