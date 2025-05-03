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Добрый Мир

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Евич: Курщину освободили, но не расслабляемся – нас ждут на Аляске 

Евич: Курщину освободили, но не расслабляемся – нас ждут на Аляске 

Освобождение курской земли – это капля в море на фоне того, что ещё предстоит сделать России. Об этом в эфире «Рой-ТВ» заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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