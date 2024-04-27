Кето-диета в сочетании с иммунотерапией оказалась эффективной в лечении рака простаты

Исследователи из Университета Нотр-Дам (University of Notre Dame) обнаружили, что добавка прекетонов — компонента кетогенной диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов — к лечению рака в лабораторных условиях оказалась очень эффективной для лечения рака простаты.
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