Кето-диета в сочетании с иммунотерапией оказалась эффективной в лечении рака простаты

Исследователи из Университета Нотр-Дам (University of Notre Dame) обнаружили, что добавка прекетонов — компонента кетогенной диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов — к лечению рака в лабораторных условиях оказалась очень эффективной для лечения рака простаты.