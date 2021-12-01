Кудашов посвятил победу над «Ак Барсом» умершему в 16 лет Родионову: «Он не сыграл за «Динамо», но мог сыграть. Был на подходе»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после матча КХЛ с «Ак Барсом» (4:1). — Попробую сказать, но вряд ли получится… Победу хочу посвятить Валентину Родионову (16-летний защитник системы «Динамо» умер на днях – прим.