FT: Евросоюз подталкивает Си к переговорам с Зеленским, но пока безрезультатно

Издание Financial Times, со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщает о том, что европейские чиновники предпринимают, неимоверные усилия, пытаясь заставить председателя КНР Си Цзиньпина переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Издание Financial Times, со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщает о том, что европейские чиновники предпринимают, неимоверные усилия, пытаясь заставить председателя КНР Си Цзиньпина переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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