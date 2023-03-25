РИАП "АПРАЛ" МТ

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FT: Евросоюз подталкивает Си к переговорам с Зеленским, но пока безрезультатно

FT: Евросоюз подталкивает Си к переговорам с Зеленским, но пока безрезультатно

Издание Financial Times, со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщает о том, что европейские чиновники предпринимают, неимоверные усилия, пытаясь заставить председателя КНР Си Цзиньпина переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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