Муртазаев назвал бразильского соперника Оливейру «жестким парнем с характером»

Призер чемпионата мира по тайскому боксу россиянин Ислам Муртазаев перед выходом на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где ему предстоит сразиться с бразильским спортсменом Джонатаном Оливейрой, рассказал, что он думает о своем противнике.