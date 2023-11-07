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Муртазаев назвал бразильского соперника Оливейру «жестким парнем с характером»

Муртазаев назвал бразильского соперника Оливейру «жестким парнем с характером»

Призер чемпионата мира по тайскому боксу россиянин Ислам Муртазаев перед выходом на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где ему предстоит сразиться с бразильским спортсменом Джонатаном Оливейрой, рассказал, что он думает о своем противнике.

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