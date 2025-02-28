Дизельэлектроход "Талнах" в канале припайного льда реки Енисей в январе 2025 года. Флот уникальных судов типа "Норильский экспресс" принадлежит Норильскому никелю.
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Дизельэлектроход "Талнах" в канале припайного льда реки Енисей в январе 2025 года. Флот уникальных судов типа "Норильский экспресс" принадлежит Норильскому никелю.