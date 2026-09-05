Бежавшая из Запорожья медсестра рассказала о принуждении записываться в ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Медицинских сестер в подконтрольном Киеву городе Запорожье переработками, низкими зарплатами и психологическим давлением принуждают переходить в ВСУ и служить на фронте.
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