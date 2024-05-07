С деятельностью воинской части познакомились студенты в Актау

Студенты из Актау ознакомились с жизнью воинской части №6656 Национальной гвардии РК. Мероприятие прошло при содействии Актауского городского центра общественного развития, сообщает пресс-служба акимата города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии