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С деятельностью воинской части познакомились студенты в Актау

С деятельностью воинской части познакомились студенты в Актау

Студенты из Актау ознакомились с жизнью воинской части №6656 Национальной гвардии РК. Мероприятие прошло при содействии Актауского городского центра общественного развития, сообщает пресс-служба акимата города.

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